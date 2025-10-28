XVGAVA（XVGAVA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000474 $ 0.00000474 $ 0.00000474 24H最低價 $ 0.00000496 $ 0.00000496 $ 0.00000496 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000474$ 0.00000474 $ 0.00000474 24H最高價 $ 0.00000496$ 0.00000496 $ 0.00000496 歷史最高 $ 0.00000914$ 0.00000914 $ 0.00000914 最低價 $ 0.00000442$ 0.00000442 $ 0.00000442 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +2.94% 漲跌幅（7D） +1.74% 漲跌幅（7D） +1.74%

XVGAVA（XVGAVA）目前實時價格為 $0.00000495。過去 24 小時內，XVGAVA 的交易價格在 $ 0.00000474 至 $ 0.00000496 之間波動，市場活躍度顯著。XVGAVA 的歷史最高價為 $ 0.00000914，歷史最低價為 $ 0.00000442。

從短期表現來看，XVGAVA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +2.94%，過去 7 天內累計變動為 +1.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

XVGAVA（XVGAVA）市場資訊

市值 $ 49.52K$ 49.52K $ 49.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 49.52K$ 49.52K $ 49.52K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

XVGAVA 的目前市值為 $ 49.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XVGAVA 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.52K。