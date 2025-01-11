Xtremeverse 價格 (XTREME)
今天 Xtremeverse (XTREME) 的實時價格爲 77.04 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XTREME 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Xtremeverse 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 192.61 USD
- Xtremeverse 當天價格變化爲 -1.47%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Xtremeverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.14965916095404。
在過去30天內，Xtremeverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9.5835834000。
在過去60天內，Xtremeverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.9221872960。
在過去90天內，Xtremeverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.14965916095404
|-1.47%
|30天
|$ -9.5835834000
|-12.43%
|60天
|$ -8.9221872960
|-11.58%
|90天
|$ 0
|--
Xtremeverse 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.21%
-1.47%
-15.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Xtremeverse is a web3 anime gaming universe with 1M gamers community, #1 web3 anime game and first DN404 gaming NFT collection, built by gaming veterans and OG web3 engineers. $XTREME is linked to genesis Xtremeverse NFTs using DN404.
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|1 XTREME 兌換 AUD
A$124.8048
|1 XTREME 兌換 GBP
￡62.4024
|1 XTREME 兌換 EUR
€74.7288
|1 XTREME 兌換 USD
$77.04
|1 XTREME 兌換 MYR
RM345.9096
|1 XTREME 兌換 TRY
₺2,728.7568
|1 XTREME 兌換 JPY
¥12,146.8968
|1 XTREME 兌換 RUB
₽7,829.5752
|1 XTREME 兌換 INR
₹6,640.0776
|1 XTREME 兌換 IDR
Rp1,262,950.6176
|1 XTREME 兌換 PHP
₱4,545.36
|1 XTREME 兌換 EGP
￡E.3,892.8312
|1 XTREME 兌換 BRL
R$471.4848
|1 XTREME 兌換 CAD
C$110.9376
|1 XTREME 兌換 BDT
৳9,397.3392
|1 XTREME 兌換 NGN
₦119,441.2752
|1 XTREME 兌換 UAH
₴3,257.2512
|1 XTREME 兌換 VES
Bs4,083.12
|1 XTREME 兌換 PKR
Rs21,453.3288
|1 XTREME 兌換 KZT
₸40,654.008
|1 XTREME 兌換 THB
฿2,671.7472
|1 XTREME 兌換 TWD
NT$2,550.7944
|1 XTREME 兌換 CHF
Fr70.1064
|1 XTREME 兌換 HKD
HK$599.3712
|1 XTREME 兌換 MAD
.د.م773.4816