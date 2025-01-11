XtremeGPT 價格 (XTGPT)
今天 XtremeGPT (XTGPT) 的實時價格爲 0.00747246 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XTGPT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XtremeGPT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.38K USD
- XtremeGPT 當天價格變化爲 -95.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，XtremeGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1607014910336421。
在過去30天內，XtremeGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0073182127。
在過去60天內，XtremeGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，XtremeGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1607014910336421
|-95.55%
|30天
|$ -0.0073182127
|-97.93%
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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XtremeGPT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-95.55%
-96.89%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 XTGPT 兌換 AUD
A$0.0121053852
|1 XTGPT 兌換 GBP
￡0.0060526926
|1 XTGPT 兌換 EUR
€0.0072482862
|1 XTGPT 兌換 USD
$0.00747246
|1 XTGPT 兌換 MYR
RM0.0335513454
|1 XTGPT 兌換 TRY
₺0.2646745332
|1 XTGPT 兌換 JPY
¥1.1781827682
|1 XTGPT 兌換 RUB
₽0.7594261098
|1 XTGPT 兌換 INR
₹0.6440513274
|1 XTGPT 兌換 IDR
Rp122.4993246624
|1 XTGPT 兌換 PHP
₱0.44087514
|1 XTGPT 兌換 EGP
￡E.0.3775834038
|1 XTGPT 兌換 BRL
R$0.0457314552
|1 XTGPT 兌換 CAD
C$0.0107603424
|1 XTGPT 兌換 BDT
৳0.9114906708
|1 XTGPT 兌換 NGN
₦11.5851525348
|1 XTGPT 兌換 UAH
₴0.3159356088
|1 XTGPT 兌換 VES
Bs0.39604038
|1 XTGPT 兌換 PKR
Rs2.0808559362
|1 XTGPT 兌換 KZT
₸3.943217142
|1 XTGPT 兌換 THB
฿0.2591449128
|1 XTGPT 兌換 TWD
NT$0.2474131506
|1 XTGPT 兌換 CHF
Fr0.0067999386
|1 XTGPT 兌換 HKD
HK$0.0581357388
|1 XTGPT 兌換 MAD
.د.م0.0750234984