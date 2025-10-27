xSUI（XSUI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 24H最低價 $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 24H最高價 24H最低價 $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 24H最高價 $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 歷史最高 $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 最低價 $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 漲跌幅（1H） +0.82% 漲跌幅（1D） -1.34% 漲跌幅（7D） -1.25% 漲跌幅（7D） -1.25%

xSUI（XSUI）目前實時價格為 $2.62。過去 24 小時內，XSUI 的交易價格在 $ 2.6 至 $ 2.73 之間波動，市場活躍度顯著。XSUI 的歷史最高價為 $ 4.17，歷史最低價為 $ 1.39。

從短期表現來看，XSUI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.82%，過去 24 小時內變動為 -1.34%，過去 7 天內累計變動為 -1.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

xSUI（XSUI）市場資訊

市值 $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M 流通量 1.45M 1.45M 1.45M 總供應量 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

xSUI 的目前市值為 $ 3.80M, 它過去 24 小時的交易量為 --。XSUI 的流通量為 1.45M，總供應量是 1450000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.80M。