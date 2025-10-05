XSilo（XSILO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.02361518 $ 0.02361518 $ 0.02361518 24H最低價 $ 0.02489779 $ 0.02489779 $ 0.02489779 24H最高價 24H最低價 $ 0.02361518$ 0.02361518 $ 0.02361518 24H最高價 $ 0.02489779$ 0.02489779 $ 0.02489779 歷史最高 $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 最低價 $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） -1.54% 漲跌幅（7D） -1.54% 漲跌幅（7D） -1.54%

XSilo（XSILO）目前實時價格為 $0.02451244。過去 24 小時內，XSILO 的交易價格在 $ 0.02361518 至 $ 0.02489779 之間波動，市場活躍度顯著。XSILO 的歷史最高價為 $ 0.067242，歷史最低價為 $ 0.02228417。

從短期表現來看，XSILO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 -1.54%，過去 7 天內累計變動為 -1.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

XSilo（XSILO）市場資訊

市值 $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M 流通量 204.73M 204.73M 204.73M 總供應量 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729

XSilo 的目前市值為 $ 5.02M, 它過去 24 小時的交易量為 --。XSILO 的流通量為 204.73M，總供應量是 204734586.4022729，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.02M。