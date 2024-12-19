XSGD 價格 (XSGD)
今天 XSGD (XSGD) 的實時價格爲 0.73013 USD。目前其市值爲 $ 40.62M USD。XSGD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XSGD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 30.00M USD
- XSGD 當天價格變化爲 -1.32%
- 其循環供應量爲 55.50M USD
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今天內，XSGD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0098373705905374。
在過去30天內，XSGD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0158601759。
在過去60天內，XSGD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0317570773。
在過去90天內，XSGD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.046160725614208。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0098373705905374
|-1.32%
|30天
|$ -0.0158601759
|-2.17%
|60天
|$ -0.0317570773
|-4.34%
|90天
|$ -0.046160725614208
|-5.94%
XSGD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.11%
-1.32%
-2.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.
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|1 XSGD 兌換 AUD
A$1.1609067
|1 XSGD 兌換 GBP
￡0.5768027
|1 XSGD 兌換 EUR
€0.7009248
|1 XSGD 兌換 USD
$0.73013
|1 XSGD 兌換 MYR
RM3.285585
|1 XSGD 兌換 TRY
₺25.6202617
|1 XSGD 兌換 JPY
¥114.849449
|1 XSGD 兌換 RUB
₽75.1887874
|1 XSGD 兌換 INR
₹62.1267617
|1 XSGD 兌換 IDR
Rp11,969.3423472
|1 XSGD 兌換 PHP
₱43.1141765
|1 XSGD 兌換 EGP
￡E.37.163617
|1 XSGD 兌換 BRL
R$4.5049021
|1 XSGD 兌換 CAD
C$1.0440859
|1 XSGD 兌換 BDT
৳87.2578363
|1 XSGD 兌換 NGN
₦1,133.7385627
|1 XSGD 兌換 UAH
₴30.6508574
|1 XSGD 兌換 VES
Bs36.5065
|1 XSGD 兌換 PKR
Rs203.2024803
|1 XSGD 兌換 KZT
₸383.0627045
|1 XSGD 兌換 THB
฿25.2259915
|1 XSGD 兌換 TWD
NT$23.8314432
|1 XSGD 兌換 CHF
Fr0.6498157
|1 XSGD 兌換 HKD
HK$5.6731101
|1 XSGD 兌換 MAD
.د.م7.3232039