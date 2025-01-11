XRun 圖標

XRun 價格 (XRUN)

USD

XRun (XRUN) 實時價格圖表

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+2.00%(1D)

今天 XRun (XRUN) 的價格

今天 XRun (XRUN) 的實時價格爲 0.04244917 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XRUN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XRun 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.24K USD
- XRun 當天價格變化爲 +2.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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XRun (XRUN) 價格表現 USD

今天內，XRun 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00087213
在過去30天內，XRun 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0151645924
在過去60天內，XRun 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0045128094
在過去90天內，XRun 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00915772897395085

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00087213+2.10%
30天$ +0.0151645924+35.72%
60天$ +0.0045128094+10.63%
90天$ -0.00915772897395085-17.74%

XRun (XRUN) 價格分析

XRun 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04057118
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$ 0.04763102
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$ 0.902595
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-0.76%

+2.10%

+74.71%

XRun (XRUN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 17.24K
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什麼是XRun (XRUN)

XRUN is one of the most successful Pokémon Go cases and is a blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology A blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology Collection and mission performance of XRUN crypto-currency Increased reliability and immersion in advertising of introducing Blockchain and using AR High reward system through crypto-currency, increased advertising efficiency

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XRun (XRUN) 資源

官網

大家還在問：關於 XRun (XRUN) 的其他問題

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XRUN 兌換爲當地貨幣

1 XRUN 兌換 AUD
A$0.0687676554
1 XRUN 兌換 GBP
0.0343838277
1 XRUN 兌換 EUR
0.0411756949
1 XRUN 兌換 USD
$0.04244917
1 XRUN 兌換 MYR
RM0.1905967733
1 XRUN 兌換 TRY
1.5035496014
1 XRUN 兌換 JPY
¥6.6929606339
1 XRUN 兌換 RUB
4.3141091471
1 XRUN 兌換 INR
3.6586939623
1 XRUN 兌換 IDR
Rp695.8879214448
1 XRUN 兌換 PHP
2.50450103
1 XRUN 兌換 EGP
￡E.2.1449565601
1 XRUN 兌換 BRL
R$0.2597889204
1 XRUN 兌換 CAD
C$0.0611268048
1 XRUN 兌換 BDT
5.1779497566
1 XRUN 兌換 NGN
65.8123441846
1 XRUN 兌換 UAH
1.7947509076
1 XRUN 兌換 VES
Bs2.24980601
1 XRUN 兌換 PKR
Rs11.8208203699
1 XRUN 兌換 KZT
22.400427009
1 XRUN 兌換 THB
฿1.4721372156
1 XRUN 兌換 TWD
NT$1.4054920187
1 XRUN 兌換 CHF
Fr0.0386287447
1 XRUN 兌換 HKD
HK$0.3302545426
1 XRUN 兌換 MAD
.د.م0.4261896668