Xrpturbo 圖標

Xrpturbo 價格 (XRT)

USD

Xrpturbo (XRT) 實時價格圖表

$0.01756219
$0.01756219$0.01756219
-4.70%(1D)

今天 Xrpturbo (XRT) 的價格

今天 Xrpturbo (XRT) 的實時價格爲 0.01756219 USD。目前其市值爲 $ 1.77M USD。XRT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Xrpturbo 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Xrpturbo 當天價格變化爲 -4.76%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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Xrpturbo (XRT) 價格表現 USD

今天內，Xrpturbo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00087958072644337
在過去30天內，Xrpturbo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Xrpturbo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Xrpturbo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00087958072644337-4.76%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Xrpturbo (XRT) 價格分析

Xrpturbo 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01737625
$ 0.01737625$ 0.01737625

$ 0.01870161
$ 0.01870161$ 0.01870161

$ 0.01903132
$ 0.01903132$ 0.01903132

-2.60%

-4.76%

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Xrpturbo (XRT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

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100.00M
100.00M 100.00M

什麼是Xrpturbo (XRT)

XRPTurbo is a pioneering platform serving as the first AI Agent & RWA Launchpad on the XRP Ledger (XRPL).It introduces autonomous AI-driven agents and RWA projects into the XRP ecosystem, enabling intelligent automation across a range of blockchain activities.By leveraging XRPL’s fast and low-cost transactions, XRPTurbo integrates AI capabilities directly into on-chain operations, bringing new efficiency and utility to the network.The platform empowers users to deploy AI Agents that can interact with XRPL and external systems, enhancing the functionality of XRP-based applications.

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Xrpturbo (XRT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Xrpturbo (XRT) 的其他問題

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XRT 兌換爲當地貨幣

1 XRT 兌換 VND
450.31211379
1 XRT 兌換 AUD
A$0.0279238821
1 XRT 兌換 GBP
0.0133472644
1 XRT 兌換 EUR
0.0154547272
1 XRT 兌換 USD
$0.01756219
1 XRT 兌換 MYR
RM0.0776248798
1 XRT 兌換 TRY
0.6659582448
1 XRT 兌換 JPY
¥2.5203498869
1 XRT 兌換 RUB
1.4608229642
1 XRT 兌換 INR
1.5096458524
1 XRT 兌換 IDR
Rp292.7030495854
1 XRT 兌換 KRW
24.9462127855
1 XRT 兌換 PHP
1.0042060242
1 XRT 兌換 EGP
￡E.0.9005891032
1 XRT 兌換 BRL
R$0.1029144334
1 XRT 兌換 CAD
C$0.0242358222
1 XRT 兌換 BDT
2.1294155375
1 XRT 兌換 NGN
27.9207209058
1 XRT 兌換 UAH
0.7254940689
1 XRT 兌換 VES
Bs1.24691549
1 XRT 兌換 PKR
Rs4.9137251401
1 XRT 兌換 KZT
9.0571726268
1 XRT 兌換 THB
฿0.5878064993
1 XRT 兌換 TWD
NT$0.5684880903
1 XRT 兌換 AED
د.إ0.0644532373
1 XRT 兌換 CHF
Fr0.0142253739
1 XRT 兌換 HKD
HK$0.1361069725
1 XRT 兌換 MAD
.د.م0.1629771232
1 XRT 兌換 MXN
$0.356512457