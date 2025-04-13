Xrpturbo 價格 (XRT)
今天 Xrpturbo (XRT) 的實時價格爲 0.01756219 USD。目前其市值爲 $ 1.77M USD。XRT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Xrpturbo 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Xrpturbo 當天價格變化爲 -4.76%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Xrpturbo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00087958072644337。
在過去30天內，Xrpturbo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Xrpturbo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Xrpturbo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00087958072644337
|-4.76%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Xrpturbo 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.60%
-4.76%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
XRPTurbo is a pioneering platform serving as the first AI Agent & RWA Launchpad on the XRP Ledger (XRPL).It introduces autonomous AI-driven agents and RWA projects into the XRP ecosystem, enabling intelligent automation across a range of blockchain activities.By leveraging XRPL’s fast and low-cost transactions, XRPTurbo integrates AI capabilities directly into on-chain operations, bringing new efficiency and utility to the network.The platform empowers users to deploy AI Agents that can interact with XRPL and external systems, enhancing the functionality of XRP-based applications.
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|1 XRT 兌換 VND
₫450.31211379
|1 XRT 兌換 AUD
A$0.0279238821
|1 XRT 兌換 GBP
￡0.0133472644
|1 XRT 兌換 EUR
€0.0154547272
|1 XRT 兌換 USD
$0.01756219
|1 XRT 兌換 MYR
RM0.0776248798
|1 XRT 兌換 TRY
₺0.6659582448
|1 XRT 兌換 JPY
¥2.5203498869
|1 XRT 兌換 RUB
₽1.4608229642
|1 XRT 兌換 INR
₹1.5096458524
|1 XRT 兌換 IDR
Rp292.7030495854
|1 XRT 兌換 KRW
₩24.9462127855
|1 XRT 兌換 PHP
₱1.0042060242
|1 XRT 兌換 EGP
￡E.0.9005891032
|1 XRT 兌換 BRL
R$0.1029144334
|1 XRT 兌換 CAD
C$0.0242358222
|1 XRT 兌換 BDT
৳2.1294155375
|1 XRT 兌換 NGN
₦27.9207209058
|1 XRT 兌換 UAH
₴0.7254940689
|1 XRT 兌換 VES
Bs1.24691549
|1 XRT 兌換 PKR
Rs4.9137251401
|1 XRT 兌換 KZT
₸9.0571726268
|1 XRT 兌換 THB
฿0.5878064993
|1 XRT 兌換 TWD
NT$0.5684880903
|1 XRT 兌換 AED
د.إ0.0644532373
|1 XRT 兌換 CHF
Fr0.0142253739
|1 XRT 兌換 HKD
HK$0.1361069725
|1 XRT 兌換 MAD
.د.م0.1629771232
|1 XRT 兌換 MXN
$0.356512457