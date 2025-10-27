Xrpatriot（XRPATRIOT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.074186 $ 0.074186 $ 0.074186 24H最低價 $ 0.076117 $ 0.076117 $ 0.076117 24H最高價 24H最低價 $ 0.074186$ 0.074186 $ 0.074186 24H最高價 $ 0.076117$ 0.076117 $ 0.076117 歷史最高 $ 0.142747$ 0.142747 $ 0.142747 最低價 $ 0.064433$ 0.064433 $ 0.064433 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） -0.83% 漲跌幅（7D） -1.44% 漲跌幅（7D） -1.44%

Xrpatriot（XRPATRIOT）目前實時價格為 $0.074499。過去 24 小時內，XRPATRIOT 的交易價格在 $ 0.074186 至 $ 0.076117 之間波動，市場活躍度顯著。XRPATRIOT 的歷史最高價為 $ 0.142747，歷史最低價為 $ 0.064433。

從短期表現來看，XRPATRIOT 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.83%，過去 7 天內累計變動為 -1.44%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Xrpatriot（XRPATRIOT）市場資訊

市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 17.76M 17.76M 17.76M 總供應量 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Xrpatriot 的目前市值為 $ 1.32M, 它過去 24 小時的交易量為 --。XRPATRIOT 的流通量為 17.76M，總供應量是 17760000.00000001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.32M。