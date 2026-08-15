XRP SUPERCYCLE 今日價格

XRP SUPERCYCLE (XRPS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 38.42%。目前 XRPS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XRPS。

XRP SUPERCYCLE 目前市值在 $ 36,711 排名第 #-，流通供應量為 998.02M XRPS。過去 24 小時內，XRPS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00190451，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XRPS 在過去一小時內波動了 -0.63%，過去7 天內波動了 +43.28%。過去一天，總交易量達到 --。

XRP SUPERCYCLE（XRPS）市場資訊

市值 $ 36.71K$ 36.71K $ 36.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 36.71K$ 36.71K $ 36.71K 流通量 998.02M 998.02M 998.02M 總供應量 998,022,608.318379 998,022,608.318379 998,022,608.318379

XRP SUPERCYCLE 的目前市值為 $ 36.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XRPS 的流通量為 998.02M，總供應量是 998022608.318379，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.71K。