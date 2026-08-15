xRAM Liquid Staking Token 今日價格

xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) 今日實時價格為 $ 0.01626053，過去 24 小時內變化了 8.70%。目前 HYPERRAM 兌 USD 的匯率為 $ 0.01626053 每 HYPERRAM。

xRAM Liquid Staking Token 目前市值在 $ 1,675,445 排名第 #-，流通供應量為 103.04M HYPERRAM。過去 24 小時內，HYPERRAM 的交易價格在 $ 0.01437874（低點）和 $ 0.01626067（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03819125，而歷史最低價為 $ 0.00866271。

短期表現方面，HYPERRAM 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -0.46%。過去一天，總交易量達到 $ 13.44K。

xRAM Liquid Staking Token（HYPERRAM）市場資訊

市值 $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M 成交量（24H） $ 13.44K$ 13.44K $ 13.44K 完全稀釋市值 $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M 流通量 103.04M 103.04M 103.04M 總供應量 103,038,135.1879613 103,038,135.1879613 103,038,135.1879613

xRAM Liquid Staking Token 的目前市值為 $ 1.68M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.44K。HYPERRAM 的流通量為 103.04M，總供應量是 103038135.1879613，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.68M。