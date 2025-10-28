Xpense（XPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.875552$ 0.875552 $ 0.875552 最低價 $ 0.00033009$ 0.00033009 $ 0.00033009 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Xpense（XPE）目前實時價格為 $0.00036911。過去 24 小時內，XPE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。XPE 的歷史最高價為 $ 0.875552，歷史最低價為 $ 0.00033009。

從短期表現來看，XPE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Xpense（XPE）市場資訊

市值 $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.37K$ 11.37K $ 11.37K 流通量 20.83M 20.83M 20.83M 總供應量 30,811,436.395838805 30,811,436.395838805 30,811,436.395838805

Xpense 的目前市值為 $ 7.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XPE 的流通量為 20.83M，總供應量是 30811436.395838805，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.37K。