Xpedition（XPED）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 最低價 $ 0.0232951$ 0.0232951 $ 0.0232951 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Xpedition（XPED）目前實時價格為 $0.023296。過去 24 小時內，XPED 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。XPED 的歷史最高價為 $ 0.03393605，歷史最低價為 $ 0.0232951。

從短期表現來看，XPED 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Xpedition（XPED）市場資訊

市值 $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M 流通量 175.51M 175.51M 175.51M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Xpedition 的目前市值為 $ 4.09M, 它過去 24 小時的交易量為 --。XPED 的流通量為 175.51M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.65M。