Xpanse（HZN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00249826 $ 0.00249826 $ 0.00249826 24H最低價 $ 0.00267096 $ 0.00267096 $ 0.00267096 24H最高價 24H最低價 $ 0.00249826$ 0.00249826 $ 0.00249826 24H最高價 $ 0.00267096$ 0.00267096 $ 0.00267096 歷史最高 $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 最低價 $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） +2.72% 漲跌幅（7D） +15.96% 漲跌幅（7D） +15.96%

Xpanse（HZN）目前實時價格為 $0.00258825。過去 24 小時內，HZN 的交易價格在 $ 0.00249826 至 $ 0.00267096 之間波動，市場活躍度顯著。HZN 的歷史最高價為 $ 1.62，歷史最低價為 $ 0.00168822。

從短期表現來看，HZN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 +2.72%，過去 7 天內累計變動為 +15.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Xpanse（HZN）市場資訊

市值 $ 488.72K$ 488.72K $ 488.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 669.43K$ 669.43K $ 669.43K 流通量 189.04M 189.04M 189.04M 總供應量 258,932,986.6650584 258,932,986.6650584 258,932,986.6650584

Xpanse 的目前市值為 $ 488.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HZN 的流通量為 189.04M，總供應量是 258932986.6650584，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 669.43K。