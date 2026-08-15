XONA AGENT 今日價格

XONA AGENT (XONA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.21%。目前 XONA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XONA。

XONA AGENT 目前市值在 $ 305,563 排名第 #-，流通供應量為 965.67M XONA。過去 24 小時內，XONA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00155977，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XONA 在過去一小時內波動了 +1.96%，過去7 天內波動了 -2.25%。過去一天，總交易量達到 $ 3.33K。

XONA AGENT（XONA）市場資訊

市值 $ 305.56K$ 305.56K $ 305.56K 成交量（24H） $ 3.33K$ 3.33K $ 3.33K 完全稀釋市值 $ 316.32K$ 316.32K $ 316.32K 流通量 965.67M 965.67M 965.67M 總供應量 999,666,562.743506 999,666,562.743506 999,666,562.743506

XONA AGENT 的目前市值為 $ 305.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.33K。XONA 的流通量為 965.67M，總供應量是 999666562.743506，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 316.32K。