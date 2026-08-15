Xociety 今日價格

Xociety (XO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 XO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XO。

Xociety 目前市值在 $ 10,798.27 排名第 #-，流通供應量為 530.00M XO。過去 24 小時內，XO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03159183，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Xociety（XO）市場資訊

市值 $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 101.87K$ 101.87K $ 101.87K 流通量 530.00M 530.00M 530.00M 總供應量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Xociety 的目前市值為 $ 10.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XO 的流通量為 530.00M，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 101.87K。