XNF 價格 (XNF)
今天 XNF (XNF) 的實時價格爲 0.057541 USD。目前其市值爲 $ 35.61K USD。XNF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XNF 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 220.85 USD
- XNF 當天價格變化爲 -0.89%
- 其循環供應量爲 618.80K USD
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今天內，XNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00052195154410456。
在過去30天內，XNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0170875364。
在過去60天內，XNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0163813070。
在過去90天內，XNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01102947405760155。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00052195154410456
|-0.89%
|30天
|$ -0.0170875364
|-29.69%
|60天
|$ -0.0163813070
|-28.46%
|90天
|$ -0.01102947405760155
|-16.08%
XNF 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.04%
-0.89%
-14.35%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 XNF 兌換 AUD
A$0.09321642
|1 XNF 兌換 GBP
￡0.04660821
|1 XNF 兌換 EUR
€0.05581477
|1 XNF 兌換 USD
$0.057541
|1 XNF 兌換 MYR
RM0.25835909
|1 XNF 兌換 TRY
₺2.03810222
|1 XNF 兌換 JPY
¥9.07248947
|1 XNF 兌換 RUB
₽5.84789183
|1 XNF 兌換 INR
₹4.95945879
|1 XNF 兌換 IDR
Rp943.29493104
|1 XNF 兌換 PHP
₱3.394919
|1 XNF 兌換 EGP
￡E.2.90754673
|1 XNF 兌換 BRL
R$0.35215092
|1 XNF 兌換 CAD
C$0.08285904
|1 XNF 兌換 BDT
৳7.01885118
|1 XNF 兌換 NGN
₦89.21041558
|1 XNF 兌換 UAH
₴2.43283348
|1 XNF 兌換 VES
Bs3.049673
|1 XNF 兌換 PKR
Rs16.02344227
|1 XNF 兌換 KZT
₸30.3643857
|1 XNF 兌換 THB
฿1.99552188
|1 XNF 兌換 TWD
NT$1.90518251
|1 XNF 兌換 CHF
Fr0.05236231
|1 XNF 兌換 HKD
HK$0.44766898
|1 XNF 兌換 MAD
.د.م0.57771164