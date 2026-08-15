xmas cult 今日價格

xmas cult (XMAS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.80%。目前 XMAS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XMAS。

xmas cult 目前市值在 $ 27,255 排名第 #-，流通供應量為 978.02M XMAS。過去 24 小時內，XMAS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XMAS 在過去一小時內波動了 +1.59%，過去7 天內波動了 +10.52%。過去一天，總交易量達到 --。

xmas cult（XMAS）市場資訊

市值 $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K 流通量 978.02M 978.02M 978.02M 總供應量 978,015,264.899926 978,015,264.899926 978,015,264.899926

xmas cult 的目前市值為 $ 27.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XMAS 的流通量為 978.02M，總供應量是 978015264.899926，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.26K。