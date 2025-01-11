xJEWEL 圖標

xJEWEL 價格 (XJEWEL)

USD

xJEWEL (XJEWEL) 實時價格圖表

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-5.90%(1D)

今天 xJEWEL (XJEWEL) 的價格

今天 xJEWEL (XJEWEL) 的實時價格爲 0.1752 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XJEWEL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
xJEWEL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.73K USD
- xJEWEL 當天價格變化爲 -5.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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xJEWEL (XJEWEL) 價格表現 USD

今天內，xJEWEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0111317055103287
在過去30天內，xJEWEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0849207014
在過去60天內，xJEWEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0616699094
在過去90天內，xJEWEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0111317055103287-5.97%
30天$ -0.0849207014-48.47%
60天$ -0.0616699094-35.19%
90天$ 0--

xJEWEL (XJEWEL) 價格分析

xJEWEL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.187056
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$ 18.36
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xJEWEL (XJEWEL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 4.73K
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什麼是xJEWEL (XJEWEL)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

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XJEWEL 兌換爲當地貨幣

1 XJEWEL 兌換 AUD
A$0.283824
1 XJEWEL 兌換 GBP
0.141912
1 XJEWEL 兌換 EUR
0.169944
1 XJEWEL 兌換 USD
$0.1752
1 XJEWEL 兌換 MYR
RM0.786648
1 XJEWEL 兌換 TRY
6.205584
1 XJEWEL 兌換 JPY
¥27.623784
1 XJEWEL 兌換 RUB
17.805576
1 XJEWEL 兌換 INR
15.100488
1 XJEWEL 兌換 IDR
Rp2,872.130688
1 XJEWEL 兌換 PHP
10.3368
1 XJEWEL 兌換 EGP
￡E.8.852856
1 XJEWEL 兌換 BRL
R$1.072224
1 XJEWEL 兌換 CAD
C$0.252288
1 XJEWEL 兌換 BDT
21.370896
1 XJEWEL 兌換 NGN
271.626576
1 XJEWEL 兌換 UAH
7.407456
1 XJEWEL 兌換 VES
Bs9.2856
1 XJEWEL 兌換 PKR
Rs48.787944
1 XJEWEL 兌換 KZT
92.45304
1 XJEWEL 兌換 THB
฿6.075936
1 XJEWEL 兌換 TWD
NT$5.800872
1 XJEWEL 兌換 CHF
Fr0.159432
1 XJEWEL 兌換 HKD
HK$1.363056
1 XJEWEL 兌換 MAD
.د.م1.759008