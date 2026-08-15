Xion 今日價格

Xion (XION) 今日實時價格為 $ 0.100891，過去 24 小時內變化了 1.91%。目前 XION 兌 USD 的匯率為 $ 0.100891 每 XION。

Xion 目前市值在 $ 9,350,091 排名第 #-，流通供應量為 92.68M XION。過去 24 小時內，XION 的交易價格在 $ 0.099944（低點）和 $ 0.103145（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 6.83，而歷史最低價為 $ 0.04334402。

短期表現方面，XION 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 -5.13%。過去一天，總交易量達到 $ 1.41K。

Xion（XION）市場資訊

市值 $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M 成交量（24H） $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K 完全稀釋市值 $ 20.18M$ 20.18M $ 20.18M 流通量 92.68M 92.68M 92.68M 總供應量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Xion 的目前市值為 $ 9.35M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.41K。XION 的流通量為 92.68M，總供應量是 200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.18M。