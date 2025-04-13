Xido Finance 價格 (XIDO)
今天 Xido Finance (XIDO) 的實時價格爲 0.0393776 USD。目前其市值爲 $ 1.11M USD。XIDO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Xido Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Xido Finance 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 28.31M USD
在獲取 MEXC 上從 XIDO兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 XIDO 價格信息的首選平台。
今天內，Xido Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Xido Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0131752566。
在過去60天內，Xido Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0252410967。
在過去90天內，Xido Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.06060861334478644。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0131752566
|-33.45%
|60天
|$ -0.0252410967
|-64.10%
|90天
|$ -0.06060861334478644
|-60.61%
Xido Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-1.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
XIDO Finance is a decentralized AMM with yield farming incentives, no mints, and a unique token distribution design. XIDO Finance is powered by XIDO token which adds a governance layer and powers the self-sustaining pools and farms without ever minting a new token.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 XIDO 兌換 VND
₫1,009.6810416
|1 XIDO 兌換 AUD
A$0.062610384
|1 XIDO 兌換 GBP
￡0.029926976
|1 XIDO 兌換 EUR
€0.034652288
|1 XIDO 兌換 USD
$0.0393776
|1 XIDO 兌換 MYR
RM0.174048992
|1 XIDO 兌換 TRY
₺1.493198592
|1 XIDO 兌換 JPY
¥5.651079376
|1 XIDO 兌換 RUB
₽3.275428768
|1 XIDO 兌換 INR
₹3.384898496
|1 XIDO 兌換 IDR
Rp656.293070816
|1 XIDO 兌換 KRW
₩55.93391192
|1 XIDO 兌換 PHP
₱2.251611168
|1 XIDO 兌換 EGP
￡E.2.019283328
|1 XIDO 兌換 BRL
R$0.230752736
|1 XIDO 兌換 CAD
C$0.054341088
|1 XIDO 兌換 BDT
৳4.774534
|1 XIDO 兌換 NGN
₦62.603296032
|1 XIDO 兌換 UAH
₴1.626688656
|1 XIDO 兌換 VES
Bs2.7958096
|1 XIDO 兌換 PKR
Rs11.017458704
|1 XIDO 兌換 KZT
₸20.307815872
|1 XIDO 兌換 THB
฿1.317968272
|1 XIDO 兌換 TWD
NT$1.274652912
|1 XIDO 兌換 AED
د.إ0.144515792
|1 XIDO 兌換 CHF
Fr0.031895856
|1 XIDO 兌換 HKD
HK$0.3051764
|1 XIDO 兌換 MAD
.د.م0.365424128
|1 XIDO 兌換 MXN
$0.79936528