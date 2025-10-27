XiaoBai（XIAOBAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.30% 漲跌幅（1D） -5.38% 漲跌幅（7D） -28.27% 漲跌幅（7D） -28.27%

XiaoBai（XIAOBAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，XIAOBAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。XIAOBAI 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，XIAOBAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.30%，過去 24 小時內變動為 -5.38%，過去 7 天內累計變動為 -28.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

XiaoBai（XIAOBAI）市場資訊

市值 $ 376.11K$ 376.11K $ 376.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 376.11K$ 376.11K $ 376.11K 流通量 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T 總供應量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

XiaoBai 的目前市值為 $ 376.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XIAOBAI 的流通量為 1,000.00T，總供應量是 1.0e+15，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 376.11K。