Xian（XIAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00686845 $ 0.00686845 $ 0.00686845 24H最低價 $ 0.00718076 $ 0.00718076 $ 0.00718076 24H最高價 24H最低價 $ 0.00686845$ 0.00686845 $ 0.00686845 24H最高價 $ 0.00718076$ 0.00718076 $ 0.00718076 歷史最高 $ 0.01054213$ 0.01054213 $ 0.01054213 最低價 $ 0.00287465$ 0.00287465 $ 0.00287465 漲跌幅（1H） -0.83% 漲跌幅（1D） +2.78% 漲跌幅（7D） -0.99% 漲跌幅（7D） -0.99%

Xian（XIAN）目前實時價格為 $0.00711915。過去 24 小時內，XIAN 的交易價格在 $ 0.00686845 至 $ 0.00718076 之間波動，市場活躍度顯著。XIAN 的歷史最高價為 $ 0.01054213，歷史最低價為 $ 0.00287465。

從短期表現來看，XIAN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.83%，過去 24 小時內變動為 +2.78%，過去 7 天內累計變動為 -0.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Xian（XIAN）市場資訊

市值 $ 123.15K$ 123.15K $ 123.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 791.01K$ 791.01K $ 791.01K 流通量 17.30M 17.30M 17.30M 總供應量 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

Xian 的目前市值為 $ 123.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XIAN 的流通量為 17.30M，總供應量是 111109835.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 791.01K。