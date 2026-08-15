Xi 今日價格

Xi (XI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 35.75%。目前 XI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XI。

Xi 目前市值在 $ 316,069 排名第 #-，流通供應量為 421.00M XI。過去 24 小時內，XI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.771567，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XI 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -7.73%。過去一天，總交易量達到 $ 2.14K。

Xi（XI）市場資訊

市值 $ 316.07K$ 316.07K $ 316.07K 成交量（24H） $ 2.14K$ 2.14K $ 2.14K 完全稀釋市值 $ 750.76K$ 750.76K $ 750.76K 流通量 421.00M 421.00M 421.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Xi 的目前市值為 $ 316.07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.14K。XI 的流通量為 421.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 750.76K。