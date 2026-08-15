xHYPE 今日價格

xHYPE (XHYPE) 今日實時價格為 $ 1.043，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 XHYPE 兌 USD 的匯率為 $ 1.043 每 XHYPE。

xHYPE 目前市值在 $ 5,749,830 排名第 #-，流通供應量為 5.52M XHYPE。過去 24 小時內，XHYPE 的交易價格在 $ 1.042（低點）和 $ 1.046（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.07，而歷史最低價為 $ 0.975929。

短期表現方面，XHYPE 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 207.32。

xHYPE（XHYPE）市場資訊

市值 $ 5.75M$ 5.75M $ 5.75M 成交量（24H） $ 207.32$ 207.32 $ 207.32 完全稀釋市值 $ 5.75M$ 5.75M $ 5.75M 流通量 5.52M 5.52M 5.52M 總供應量 5,517,795.072454106 5,517,795.072454106 5,517,795.072454106

xHYPE 的目前市值為 $ 5.75M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 207.32。XHYPE 的流通量為 5.52M，總供應量是 5517795.072454106，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.75M。