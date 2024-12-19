xFUND 價格 (XFUND)
今天 xFUND (XFUND) 的實時價格爲 375.68 USD。目前其市值爲 $ 3.75M USD。XFUND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
xFUND 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.99K USD
- xFUND 當天價格變化爲 -6.53%
- 其循環供應量爲 9.97K USD
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今天內，xFUND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -26.249899606251。
在過去30天內，xFUND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.1413612800。
在過去60天內，xFUND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +67.0108680960。
在過去90天內，xFUND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +68.6219055252974。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -26.249899606251
|-6.53%
|30天
|$ +8.1413612800
|+2.17%
|60天
|$ +67.0108680960
|+17.84%
|90天
|$ +68.6219055252974
|+22.35%
xFUND 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.51%
-6.53%
-5.70%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet.
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|1 XFUND 兌換 AUD
A$597.3312
|1 XFUND 兌換 GBP
￡296.7872
|1 XFUND 兌換 EUR
€360.6528
|1 XFUND 兌換 USD
$375.68
|1 XFUND 兌換 MYR
RM1,690.56
|1 XFUND 兌換 TRY
₺13,182.6112
|1 XFUND 兌換 JPY
¥59,094.464
|1 XFUND 兌換 RUB
₽38,687.5264
|1 XFUND 兌換 INR
₹31,966.6112
|1 XFUND 兌換 IDR
Rp6,158,687.5392
|1 XFUND 兌換 PHP
₱22,183.904
|1 XFUND 兌換 EGP
￡E.19,122.112
|1 XFUND 兌換 BRL
R$2,317.9456
|1 XFUND 兌換 CAD
C$537.2224
|1 XFUND 兌換 BDT
৳44,897.5168
|1 XFUND 兌換 NGN
₦583,352.1472
|1 XFUND 兌換 UAH
₴15,771.0464
|1 XFUND 兌換 VES
Bs18,784
|1 XFUND 兌換 PKR
Rs104,555.5008
|1 XFUND 兌換 KZT
₸197,100.512
|1 XFUND 兌換 THB
฿12,979.744
|1 XFUND 兌換 TWD
NT$12,262.1952
|1 XFUND 兌換 CHF
Fr334.3552
|1 XFUND 兌換 HKD
HK$2,919.0336
|1 XFUND 兌換 MAD
.د.م3,768.0704