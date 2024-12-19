xFUND 圖標

xFUND 價格 (XFUND)

USD

xFUND (XFUND) 實時價格圖表

$375.68
$375.68$375.68
-6.50%(1D)

今天 xFUND (XFUND) 的價格

今天 xFUND (XFUND) 的實時價格爲 375.68 USD。目前其市值爲 $ 3.75M USD。XFUND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
xFUND 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.99K USD
- xFUND 當天價格變化爲 -6.53%
- 其循環供應量爲 9.97K USD

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xFUND (XFUND) 價格表現 USD

今天內，xFUND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -26.249899606251
在過去30天內，xFUND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.1413612800
在過去60天內，xFUND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +67.0108680960
在過去90天內，xFUND 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +68.6219055252974

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -26.249899606251-6.53%
30天$ +8.1413612800+2.17%
60天$ +67.0108680960+17.84%
90天$ +68.6219055252974+22.35%

xFUND (XFUND) 價格分析

xFUND 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 365.79
$ 365.79$ 365.79

$ 406.79
$ 406.79$ 406.79

$ 10,139.65
$ 10,139.65$ 10,139.65

-0.51%

-6.53%

-5.70%

xFUND (XFUND) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.75M
$ 3.75M$ 3.75M

$ 6.99K
$ 6.99K$ 6.99K

9.97K
9.97K 9.97K

什麼是xFUND (XFUND)

xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products.  Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet. 

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xFUND (XFUND) 資源

官網

大家還在問：關於 xFUND (XFUND) 的其他問題

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XFUND 兌換爲當地貨幣

1 XFUND 兌換 AUD
A$597.3312
1 XFUND 兌換 GBP
296.7872
1 XFUND 兌換 EUR
360.6528
1 XFUND 兌換 USD
$375.68
1 XFUND 兌換 MYR
RM1,690.56
1 XFUND 兌換 TRY
13,182.6112
1 XFUND 兌換 JPY
¥59,094.464
1 XFUND 兌換 RUB
38,687.5264
1 XFUND 兌換 INR
31,966.6112
1 XFUND 兌換 IDR
Rp6,158,687.5392
1 XFUND 兌換 PHP
22,183.904
1 XFUND 兌換 EGP
￡E.19,122.112
1 XFUND 兌換 BRL
R$2,317.9456
1 XFUND 兌換 CAD
C$537.2224
1 XFUND 兌換 BDT
44,897.5168
1 XFUND 兌換 NGN
583,352.1472
1 XFUND 兌換 UAH
15,771.0464
1 XFUND 兌換 VES
Bs18,784
1 XFUND 兌換 PKR
Rs104,555.5008
1 XFUND 兌換 KZT
197,100.512
1 XFUND 兌換 THB
฿12,979.744
1 XFUND 兌換 TWD
NT$12,262.1952
1 XFUND 兌換 CHF
Fr334.3552
1 XFUND 兌換 HKD
HK$2,919.0336
1 XFUND 兌換 MAD
.د.م3,768.0704