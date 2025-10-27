xFractal（FRACTAL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0004147 $ 0.0004147 $ 0.0004147 24H最低價 $ 0.00054318 $ 0.00054318 $ 0.00054318 24H最高價 24H最低價 $ 0.0004147$ 0.0004147 $ 0.0004147 24H最高價 $ 0.00054318$ 0.00054318 $ 0.00054318 歷史最高 $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 最低價 $ 0.00036824$ 0.00036824 $ 0.00036824 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） +2.95% 漲跌幅（7D） -22.13% 漲跌幅（7D） -22.13%

xFractal（FRACTAL）目前實時價格為 $0.00045512。過去 24 小時內，FRACTAL 的交易價格在 $ 0.0004147 至 $ 0.00054318 之間波動，市場活躍度顯著。FRACTAL 的歷史最高價為 $ 0.00201832，歷史最低價為 $ 0.00036824。

從短期表現來看，FRACTAL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 +2.95%，過去 7 天內累計變動為 -22.13%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

xFractal（FRACTAL）市場資訊

市值 $ 457.09K$ 457.09K $ 457.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 457.09K$ 457.09K $ 457.09K 流通量 999.10M 999.10M 999.10M 總供應量 999,096,134.060575 999,096,134.060575 999,096,134.060575

xFractal 的目前市值為 $ 457.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FRACTAL 的流通量為 999.10M，總供應量是 999096134.060575，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 457.09K。