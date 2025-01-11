XFai 圖標

XFai 價格 (XFIT)

USD

XFai (XFIT) 實時價格圖表

$0.0085287
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0.00%(1D)

今天 XFai (XFIT) 的價格

今天 XFai (XFIT) 的實時價格爲 0.0085287 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XFIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XFai 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.42K USD
- XFai 當天價格變化爲 -0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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XFai (XFIT) 價格表現 USD

今天內，XFai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，XFai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011252024
在過去60天內，XFai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017604985
在過去90天內，XFai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003401843030022493

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.00%
30天$ -0.0011252024-13.19%
60天$ -0.0017604985-20.64%
90天$ -0.003401843030022493-28.51%

XFai (XFIT) 價格分析

XFai 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00851842
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$ 0.341711
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-8.64%

XFai (XFIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.42K
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什麼是XFai (XFIT)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

XFai (XFIT) 資源

官網

大家還在問：關於 XFai (XFIT) 的其他問題

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XFIT 兌換爲當地貨幣

1 XFIT 兌換 AUD
A$0.013816494
1 XFIT 兌換 GBP
0.006908247
1 XFIT 兌換 EUR
0.008272839
1 XFIT 兌換 USD
$0.0085287
1 XFIT 兌換 MYR
RM0.038293863
1 XFIT 兌換 TRY
0.302086554
1 XFIT 兌換 JPY
¥1.344720129
1 XFIT 兌換 RUB
0.866771781
1 XFIT 兌換 INR
0.735088653
1 XFIT 兌換 IDR
Rp139.814731728
1 XFIT 兌換 PHP
0.5031933
1 XFIT 兌換 EGP
￡E.0.430955211
1 XFIT 兌換 BRL
R$0.052195644
1 XFIT 兌換 CAD
C$0.012281328
1 XFIT 兌換 BDT
1.040330826
1 XFIT 兌換 NGN
13.222725906
1 XFIT 兌換 UAH
0.360593436
1 XFIT 兌換 VES
Bs0.4520211
1 XFIT 兌換 PKR
Rs2.374987089
1 XFIT 兌換 KZT
4.50059499
1 XFIT 兌換 THB
฿0.295775316
1 XFIT 兌換 TWD
NT$0.282385257
1 XFIT 兌換 CHF
Fr0.007761117
1 XFIT 兌換 HKD
HK$0.066353286
1 XFIT 兌換 MAD
.د.م0.085628148