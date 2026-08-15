xExchange 今日價格

xExchange (MEX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.62%。目前 MEX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MEX。

xExchange 目前市值在 $ 1,013,349 排名第 #-，流通供應量為 4.08T MEX。過去 24 小時內，MEX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00100138，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MEX 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 +2.12%。過去一天，總交易量達到 --。

xExchange（MEX）市場資訊

市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 4.08T 4.08T 4.08T 總供應量 4,075,069,798,230.0 4,075,069,798,230.0 4,075,069,798,230.0

xExchange 的目前市值為 $ 1.01M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEX 的流通量為 4.08T，總供應量是 4075069798230.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.01M。