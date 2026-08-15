Xertra 今日價格

Xertra (STRAX) 今日實時價格為 $ 0.00832832，過去 24 小時內變化了 1.33%。目前 STRAX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00832832 每 STRAX。

Xertra 目前市值在 $ 18,299,778 排名第 #-，流通供應量為 2.20B STRAX。過去 24 小時內，STRAX 的交易價格在 $ 0.00813715（低點）和 $ 0.00840947（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 22.77，而歷史最低價為 $ 0.00790744。

短期表現方面，STRAX 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -3.48%。過去一天，總交易量達到 $ 411.53K。

Xertra（STRAX）市場資訊

市值 $ 18.30M$ 18.30M $ 18.30M 成交量（24H） $ 411.53K$ 411.53K $ 411.53K 完全稀釋市值 $ 18.30M$ 18.30M $ 18.30M 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 總供應量 2,196,514,555.651333 2,196,514,555.651333 2,196,514,555.651333

Xertra 的目前市值為 $ 18.30M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 411.53K。STRAX 的流通量為 2.20B，總供應量是 2196514555.651333，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.30M。