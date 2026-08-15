XerisCoin 今日價格

XerisCoin (XERIS) 今日實時價格為 $ 0.00342955，過去 24 小時內變化了 2.95%。目前 XERIS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00342955 每 XERIS。

XerisCoin 目前市值在 $ 3,359,808 排名第 #-，流通供應量為 979.81M XERIS。過去 24 小時內，XERIS 的交易價格在 $ 0.00309232（低點）和 $ 0.0036618（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00732041，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XERIS 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 +6.96%。過去一天，總交易量達到 $ 56.92K。

XerisCoin（XERIS）市場資訊

市值 $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M 成交量（24H） $ 56.92K$ 56.92K $ 56.92K 完全稀釋市值 $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M 流通量 979.81M 979.81M 979.81M 總供應量 979,810,929.716373 979,810,929.716373 979,810,929.716373

XerisCoin 的目前市值為 $ 3.36M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 56.92K。XERIS 的流通量為 979.81M，總供應量是 979810929.716373，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.36M。