XDAI 價格 (XDAI)
今天 XDAI (XDAI) 的實時價格爲 0.990439 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XDAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XDAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.31K USD
- XDAI 當天價格變化爲 -1.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，XDAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0115749427221729。
在過去30天內，XDAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0080238434。
在過去60天內，XDAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0077877228。
在過去90天內，XDAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0113084771735393。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0115749427221729
|-1.15%
|30天
|$ -0.0080238434
|-0.81%
|60天
|$ -0.0077877228
|-0.78%
|90天
|$ -0.0113084771735393
|-1.12%
XDAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.78%
-1.15%
-0.80%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 XDAI 兌換 AUD
A$1.56489362
|1 XDAI 兌換 GBP
￡0.7923512
|1 XDAI 兌換 EUR
€0.95082144
|1 XDAI 兌換 USD
$0.990439
|1 XDAI 兌換 MYR
RM4.41735794
|1 XDAI 兌換 TRY
₺35.68551717
|1 XDAI 兌換 JPY
¥150.93299921
|1 XDAI 兌換 RUB
₽94.94348254
|1 XDAI 兌換 INR
₹85.95029642
|1 XDAI 兌換 IDR
Rp16,236.70232016
|1 XDAI 兌換 PHP
₱57.58412346
|1 XDAI 兌換 EGP
￡E.49.96764755
|1 XDAI 兌換 BRL
R$5.70492864
|1 XDAI 兌換 CAD
C$1.41632777
|1 XDAI 兌換 BDT
৳120.29872094
|1 XDAI 兌換 NGN
₦1,489.37264625
|1 XDAI 兌換 UAH
₴41.29140191
|1 XDAI 兌換 VES
Bs59.42634
|1 XDAI 兌換 PKR
Rs276.34238539
|1 XDAI 兌換 KZT
₸501.23146473
|1 XDAI 兌換 THB
฿33.76406551
|1 XDAI 兌換 TWD
NT$32.52601676
|1 XDAI 兌換 CHF
Fr0.90129949
|1 XDAI 兌換 HKD
HK$7.71551981
|1 XDAI 兌換 MAD
.د.م9.94400756