XDAG 今日價格

XDAG (XDAG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.10%。目前 XDAG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XDAG。

XDAG 目前市值在 $ 950,039 排名第 #-，流通供應量為 1.31B XDAG。過去 24 小時內，XDAG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.100431，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XDAG 在過去一小時內波動了 +0.56%，過去7 天內波動了 +7.38%。過去一天，總交易量達到 $ 70.31K。

XDAG（XDAG）市場資訊

市值 $ 950.04K$ 950.04K $ 950.04K 成交量（24H） $ 70.31K$ 70.31K $ 70.31K 完全稀釋市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 流通量 1.31B 1.31B 1.31B 總供應量 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0

XDAG 的目前市值為 $ 950.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 70.31K。XDAG 的流通量為 1.31B，總供應量是 1446294144.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.05M。