xcUSDT 圖標

xcUSDT 價格 (XCUSDT)

USD

xcUSDT (XCUSDT) 實時價格圖表

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今天 xcUSDT (XCUSDT) 的價格

今天 xcUSDT (XCUSDT) 的實時價格爲 1.004 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XCUSDT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
xcUSDT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 296.87K USD
- xcUSDT 當天價格變化爲 +0.37%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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xcUSDT (XCUSDT) 價格表現 USD

今天內，xcUSDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00371068
在過去30天內，xcUSDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006748888
在過去60天內，xcUSDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0027937304
在過去90天內，xcUSDT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001350200808784

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00371068+0.37%
30天$ +0.0006748888+0.07%
60天$ +0.0027937304+0.28%
90天$ +0.001350200808784+0.13%

xcUSDT (XCUSDT) 價格分析

xcUSDT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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xcUSDT (XCUSDT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 296.87K
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什麼是xcUSDT (XCUSDT)

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XCUSDT 兌換爲當地貨幣

1 XCUSDT 兌換 AUD
A$1.58632
1 XCUSDT 兌換 GBP
0.8032
1 XCUSDT 兌換 EUR
0.96384
1 XCUSDT 兌換 USD
$1.004
1 XCUSDT 兌換 MYR
RM4.47784
1 XCUSDT 兌換 TRY
36.17412
1 XCUSDT 兌換 JPY
¥152.99956
1 XCUSDT 兌換 RUB
96.24344
1 XCUSDT 兌換 INR
87.12712
1 XCUSDT 兌換 IDR
Rp16,459.01376
1 XCUSDT 兌換 PHP
58.37256
1 XCUSDT 兌換 EGP
￡E.50.6518
1 XCUSDT 兌換 BRL
R$5.78304
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C$1.43572
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41.85676
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Bs60.24
1 XCUSDT 兌換 PKR
Rs280.12604
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