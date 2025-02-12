XCOPYFLIES 圖標

XCOPYFLIES 價格 (FLIES)

USD

XCOPYFLIES (FLIES) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 XCOPYFLIES (FLIES) 的價格

今天 XCOPYFLIES (FLIES) 的實時價格爲 0.417654 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FLIES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XCOPYFLIES 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.47 USD
- XCOPYFLIES 當天價格變化爲 -0.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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XCOPYFLIES (FLIES) 價格表現 USD

今天內，XCOPYFLIES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001688399855735
在過去30天內，XCOPYFLIES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2831875799
在過去60天內，XCOPYFLIES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3294844005
在過去90天內，XCOPYFLIES 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.8574158959350566

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0001688399855735-0.04%
30天$ -0.2831875799-67.80%
60天$ -0.3294844005-78.88%
90天$ -1.8574158959350566-81.64%

XCOPYFLIES (FLIES) 價格分析

XCOPYFLIES 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.41567
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$ 0.422683
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$ 14.2
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--

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-34.33%

XCOPYFLIES (FLIES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 14.47
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什麼是XCOPYFLIES (FLIES)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

XCOPYFLIES (FLIES) 資源

官網

大家還在問：關於 XCOPYFLIES (FLIES) 的其他問題

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FLIES 兌換爲當地貨幣

1 FLIES 兌換 AUD
A$0.65989332
1 FLIES 兌換 GBP
0.3341232
1 FLIES 兌換 EUR
0.40094784
1 FLIES 兌換 USD
$0.417654
1 FLIES 兌換 MYR
RM1.86273684
1 FLIES 兌換 TRY
15.04807362
1 FLIES 兌換 JPY
¥63.64629306
1 FLIES 兌換 RUB
40.03631244
1 FLIES 兌換 INR
36.24401412
1 FLIES 兌換 IDR
Rp6,846.78578976
1 FLIES 兌換 PHP
24.28240356
1 FLIES 兌換 EGP
￡E.21.0706443
1 FLIES 兌換 BRL
R$2.40568704
1 FLIES 兌換 CAD
C$0.59724522
1 FLIES 兌換 BDT
50.72825484
1 FLIES 兌換 NGN
628.0472025
1 FLIES 兌換 UAH
17.41199526
1 FLIES 兌換 VES
Bs25.05924
1 FLIES 兌換 PKR
Rs116.52964254
1 FLIES 兌換 KZT
211.36215978
1 FLIES 兌換 THB
฿14.23782486
1 FLIES 兌換 TWD
NT$13.71575736
1 FLIES 兌換 CHF
Fr0.38006514
1 FLIES 兌換 HKD
HK$3.25352466
1 FLIES 兌換 MAD
.د.م4.19324616