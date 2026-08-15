XCoin 今日價格

XCoin (BEXC) 今日實時價格為 $ 0.352381，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 BEXC 兌 USD 的匯率為 $ 0.352381 每 BEXC。

XCoin 目前市值在 $ 246,764 排名第 #-，流通供應量為 700.29K BEXC。過去 24 小時內，BEXC 的交易價格在 $ 0.350887（低點）和 $ 0.355243（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.371225，而歷史最低價為 $ 0.192869。

短期表現方面，BEXC 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +0.53%。過去一天，總交易量達到 $ 547.53K。

XCoin（BEXC）市場資訊

市值 $ 246.76K$ 246.76K $ 246.76K 成交量（24H） $ 547.53K$ 547.53K $ 547.53K 完全稀釋市值 $ 52.86M$ 52.86M $ 52.86M 流通量 700.29K 700.29K 700.29K 總供應量 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

XCoin 的目前市值為 $ 246.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 547.53K。BEXC 的流通量為 700.29K，總供應量是 150000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 52.86M。