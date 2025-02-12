xcKSM 價格 (XCKSM)
今天 xcKSM (XCKSM) 的實時價格爲 19.93 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XCKSM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
xcKSM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.57K USD
- xcKSM 當天價格變化爲 +5.42%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，xcKSM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.025。
在過去30天內，xcKSM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.9336290630。
在過去60天內，xcKSM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9.6935374560。
在過去90天內，xcKSM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.369187871788498。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +1.025
|+5.42%
|30天
|$ -6.9336290630
|-34.78%
|60天
|$ -9.6935374560
|-48.63%
|90天
|$ +0.369187871788498
|+1.89%
xcKSM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.68%
+5.42%
+0.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 XCKSM 兌換 AUD
A$31.4894
|1 XCKSM 兌換 GBP
￡15.944
|1 XCKSM 兌換 EUR
€19.1328
|1 XCKSM 兌換 USD
$19.93
|1 XCKSM 兌換 MYR
RM88.8878
|1 XCKSM 兌換 TRY
₺718.0779
|1 XCKSM 兌換 JPY
¥3,037.1327
|1 XCKSM 兌換 RUB
₽1,910.4898
|1 XCKSM 兌換 INR
₹1,729.5254
|1 XCKSM 兌換 IDR
Rp326,721.2592
|1 XCKSM 兌換 PHP
₱1,158.7302
|1 XCKSM 兌換 EGP
￡E.1,005.4685
|1 XCKSM 兌換 BRL
R$114.7968
|1 XCKSM 兌換 CAD
C$28.4999
|1 XCKSM 兌換 BDT
৳2,420.6978
|1 XCKSM 兌換 NGN
₦29,969.7375
|1 XCKSM 兌換 UAH
₴830.8817
|1 XCKSM 兌換 VES
Bs1,195.8
|1 XCKSM 兌換 PKR
Rs5,560.6693
|1 XCKSM 兌換 KZT
₸10,085.9751
|1 XCKSM 兌換 THB
฿679.4137
|1 XCKSM 兌換 TWD
NT$654.5012
|1 XCKSM 兌換 CHF
Fr18.1363
|1 XCKSM 兌換 HKD
HK$155.2547
|1 XCKSM 兌換 MAD
.د.م200.0972