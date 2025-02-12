Xcel Defi 圖標

Xcel Defi 價格 (XLD)

USD

Xcel Defi (XLD) 實時價格圖表

$0.00344746
$0.00344746$0.00344746
+0.70%(1D)

今天 Xcel Defi (XLD) 的價格

今天 Xcel Defi (XLD) 的實時價格爲 0.00344746 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Xcel Defi 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.80K USD
- Xcel Defi 當天價格變化爲 +0.79%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Xcel Defi (XLD) 價格表現 USD

今天內，Xcel Defi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Xcel Defi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002728671
在過去60天內，Xcel Defi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001960470
在過去90天內，Xcel Defi 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000073821448344469

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.79%
30天$ +0.0002728671+7.92%
60天$ +0.0001960470+5.69%
90天$ -0.000073821448344469-2.09%

Xcel Defi (XLD) 價格分析

Xcel Defi 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00341177
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$ 0.00361342
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$ 0.684893
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-0.10%

+0.79%

-0.98%

Xcel Defi (XLD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.80K
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什麼是Xcel Defi (XLD)

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Xcel Defi (XLD) 資源

官網

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XLD 兌換爲當地貨幣

1 XLD 兌換 AUD
A$0.0054469868
1 XLD 兌換 GBP
0.002757968
1 XLD 兌換 EUR
0.0033095616
1 XLD 兌換 USD
$0.00344746
1 XLD 兌換 MYR
RM0.0153756716
1 XLD 兌換 TRY
0.1242119838
1 XLD 兌換 JPY
¥0.5253584294
1 XLD 兌換 RUB
0.3304735156
1 XLD 兌換 INR
0.2991705788
1 XLD 兌換 IDR
Rp56.5157286624
1 XLD 兌換 PHP
0.2004353244
1 XLD 兌換 EGP
￡E.0.173924357
1 XLD 兌換 BRL
R$0.0198573696
1 XLD 兌換 CAD
C$0.0049298678
1 XLD 兌換 BDT
0.4187284916
1 XLD 兌換 NGN
5.184117975
1 XLD 兌換 UAH
0.1437246074
1 XLD 兌換 VES
Bs0.2068476
1 XLD 兌換 PKR
Rs0.9618758146
1 XLD 兌換 KZT
1.7446560822
1 XLD 兌換 THB
฿0.1175239114
1 XLD 兌換 TWD
NT$0.1132145864
1 XLD 兌換 CHF
Fr0.0031371886
1 XLD 兌換 HKD
HK$0.0268557134
1 XLD 兌換 MAD
.د.م0.0346124984