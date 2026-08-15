XCAD Network 今日價格

XCAD Network (XCAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.66%。目前 XCAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XCAD。

XCAD Network 目前市值在 $ 26,649 排名第 #-，流通供應量為 174.82M XCAD。過去 24 小時內，XCAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 9.06，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XCAD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -16.54%。過去一天，總交易量達到 $ 4.31。

XCAD Network（XCAD）市場資訊

市值 $ 26.65K$ 26.65K $ 26.65K 成交量（24H） $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 完全稀釋市值 $ 26.65K$ 26.65K $ 26.65K 流通量 174.82M 174.82M 174.82M 總供應量 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661

XCAD Network 的目前市值為 $ 26.65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.31。XCAD 的流通量為 174.82M，總供應量是 194817990.5915661，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.65K。