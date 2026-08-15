xBONZO 今日價格

xBONZO (XBONZO) 今日實時價格為 $ 0.00855111，過去 24 小時內變化了 0.67%。目前 XBONZO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00855111 每 XBONZO。

xBONZO 目前市值在 $ 327,579 排名第 #-，流通供應量為 38.31M XBONZO。過去 24 小時內，XBONZO 的交易價格在 $ 0.00847163（低點）和 $ 0.00867624（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02689967，而歷史最低價為 $ 0.00611874。

短期表現方面，XBONZO 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -3.90%。過去一天，總交易量達到 $ 2.02。

xBONZO（XBONZO）市場資訊

市值 $ 327.58K$ 327.58K $ 327.58K 成交量（24H） $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 完全稀釋市值 $ 327.58K$ 327.58K $ 327.58K 流通量 38.31M 38.31M 38.31M 總供應量 38,308,984.05174279 38,308,984.05174279 38,308,984.05174279

xBONZO 的目前市值為 $ 327.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.02。XBONZO 的流通量為 38.31M，總供應量是 38308984.05174279，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 327.58K。