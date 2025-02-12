xBid 價格 (XBID)

USD

xBid (XBID) 實時價格圖表

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今天 xBid (XBID) 的價格

今天 xBid (XBID) 的實時價格爲 0.00281861 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XBID 兌換 USD 的價格爲實時更新。
xBid 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.24 USD
- xBid 當天價格變化爲 0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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xBid (XBID) 價格表現 USD

今天內，xBid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0.0
在過去30天內，xBid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009896971
在過去60天內，xBid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017041099
在過去90天內，xBid 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002783051083502633

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0.00.00%
30天$ -0.0009896971-35.11%
60天$ -0.0017041099-60.45%
90天$ -0.002783051083502633-49.68%

xBid (XBID) 價格分析

xBid 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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xBid (XBID) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是xBid (XBID)

The xBID token: Your digital key to thrilling auctions and lottery excitement.

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xBid (XBID) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 xBid (XBID) 的其他問題

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XBID 兌換爲當地貨幣

1 XBID 兌換 AUD
A$0.0044534038
1 XBID 兌換 GBP
0.002254888
1 XBID 兌換 EUR
0.0027058656
1 XBID 兌換 USD
$0.00281861
1 XBID 兌換 MYR
RM0.0125710006
1 XBID 兌換 TRY
0.1015545183
1 XBID 兌換 JPY
¥0.4295279779
1 XBID 兌換 RUB
0.2701919546
1 XBID 兌換 INR
0.2445989758
1 XBID 兌換 IDR
Rp46.2067139184
1 XBID 兌換 PHP
0.1638739854
1 XBID 兌換 EGP
￡E.0.1421988745
1 XBID 兌換 BRL
R$0.0162351936
1 XBID 兌換 CAD
C$0.0040306123
1 XBID 兌換 BDT
0.3423483706
1 XBID 兌換 NGN
4.2384847875
1 XBID 兌換 UAH
0.1175078509
1 XBID 兌換 VES
Bs0.1691166
1 XBID 兌換 PKR
Rs0.7864203761
1 XBID 兌換 KZT
1.4264139627
1 XBID 兌換 THB
฿0.0960864149
1 XBID 兌換 TWD
NT$0.0925631524
1 XBID 兌換 CHF
Fr0.0025649351
1 XBID 兌換 HKD
HK$0.0219569719
1 XBID 兌換 MAD
.د.م0.0282988444