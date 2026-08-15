Xavier 今日價格

Xavier (XAVIER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 22.13%。目前 XAVIER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XAVIER。

Xavier 目前市值在 $ 75,543 排名第 #-，流通供應量為 989.97M XAVIER。過去 24 小時內，XAVIER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XAVIER 在過去一小時內波動了 +0.79%，過去7 天內波動了 -39.58%。過去一天，總交易量達到 --。

Xavier（XAVIER）市場資訊

市值 $ 75.54K$ 75.54K $ 75.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 75.54K$ 75.54K $ 75.54K 流通量 989.97M 989.97M 989.97M 總供應量 989,967,457.291122 989,967,457.291122 989,967,457.291122

Xavier 的目前市值為 $ 75.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XAVIER 的流通量為 989.97M，總供應量是 989967457.291122，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 75.54K。