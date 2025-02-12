Xave 圖標

Xave 價格 (XAV)

USD

Xave (XAV) 實時價格圖表

$0.00210307
$0.00210307$0.00210307
+1.20%(1D)

今天 Xave (XAV) 的價格

今天 Xave (XAV) 的實時價格爲 0.00210307 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XAV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Xave 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.48 USD
- Xave 當天價格變化爲 +1.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Xave (XAV) 價格表現 USD

今天內，Xave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Xave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006901947
在過去60天內，Xave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010528359
在過去90天內，Xave 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000517666091937563

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.28%
30天$ -0.0006901947-32.81%
60天$ -0.0010528359-50.06%
90天$ +0.0000517666091937563+2.52%

Xave (XAV) 價格分析

Xave 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00207644
$ 0.00207644$ 0.00207644

$ 0.00217393
$ 0.00217393$ 0.00217393

$ 0.415835
$ 0.415835$ 0.415835

-0.66%

+1.28%

-3.85%

Xave (XAV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 5.48
$ 5.48$ 5.48

0.00
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什麼是Xave (XAV)

Xave Finance (pronounced “Save Finance”) allows financial services companies (“fintechs”) to leverage DeFi for real time remittance transfers and high yield consumer savings. Xave does this in a capital efficient way by building an FX accurate AMM and stablecoin lending market that shares liquidity with the Balancer V2 Vault.

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Xave (XAV) 資源

官網

大家還在問：關於 Xave (XAV) 的其他問題

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XAV 兌換爲當地貨幣

1 XAV 兌換 AUD
A$0.0033228506
1 XAV 兌換 GBP
0.001682456
1 XAV 兌換 EUR
0.0020189472
1 XAV 兌換 USD
$0.00210307
1 XAV 兌換 MYR
RM0.0093796922
1 XAV 兌換 TRY
0.0757736121
1 XAV 兌換 JPY
¥0.3204868373
1 XAV 兌換 RUB
0.2016002902
1 XAV 兌換 INR
0.1825044146
1 XAV 兌換 IDR
Rp34.4765518608
1 XAV 兌換 PHP
0.1222724898
1 XAV 兌換 EGP
￡E.0.1060998815
1 XAV 兌換 BRL
R$0.0121136832
1 XAV 兌換 CAD
C$0.0030073901
1 XAV 兌換 BDT
0.2554388822
1 XAV 兌換 NGN
3.1624915125
1 XAV 兌換 UAH
0.0876769883
1 XAV 兌換 VES
Bs0.1261842
1 XAV 兌換 PKR
Rs0.5867775607
1 XAV 兌換 KZT
1.0643006349
1 XAV 兌換 THB
฿0.0716936563
1 XAV 兌換 TWD
NT$0.0690648188
1 XAV 兌換 CHF
Fr0.0019137937
1 XAV 兌換 HKD
HK$0.0163829153
1 XAV 兌換 MAD
.د.م0.0211148228