Xauras 今日價格

Xauras (XRS) 今日實時價格為 $ 0.02977966，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 XRS 兌 USD 的匯率為 $ 0.02977966 每 XRS。

Xauras 目前市值在 $ 6,655,626 排名第 #-，流通供應量為 223.50M XRS。過去 24 小時內，XRS 的交易價格在 $ 0.02976996（低點）和 $ 0.02978898（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.91，而歷史最低價為 $ 0.00499699。

短期表現方面，XRS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.04%。過去一天，總交易量達到 $ 15.39K。

Xauras（XRS）市場資訊

市值 $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M 成交量（24H） $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K 完全稀釋市值 $ 29.64M$ 29.64M $ 29.64M 流通量 223.50M 223.50M 223.50M 總供應量 995,163,072.5737 995,163,072.5737 995,163,072.5737

Xauras 的目前市值為 $ 6.66M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 15.39K。XRS 的流通量為 223.50M，總供應量是 995163072.5737，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.64M。