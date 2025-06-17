XANA 價格 (XETA)
今天 XANA (XETA) 的實時價格爲 0.00050319 USD。目前其市值爲 $ 1.72M USD。XETA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XANA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- XANA 當天價格變化爲 -7.66%
- 其循環供應量爲 3.40B USD
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今天內，XANA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，XANA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001979676。
在過去60天內，XANA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002321929。
在過去90天內，XANA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007309489110973211。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-7.66%
|30天
|$ -0.0001979676
|-39.34%
|60天
|$ -0.0002321929
|-46.14%
|90天
|$ -0.0007309489110973211
|-59.22%
XANA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.19%
-7.66%
-25.42%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs.
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|1 XETA 兌換 VND
₫13.24144485
|1 XETA 兌換 AUD
A$0.0007698807
|1 XETA 兌換 GBP
￡0.0003673287
|1 XETA 兌換 EUR
€0.0004327434
|1 XETA 兌換 USD
$0.00050319
|1 XETA 兌換 MYR
RM0.0021335256
|1 XETA 兌換 TRY
₺0.0198156222
|1 XETA 兌換 JPY
¥0.0729323586
|1 XETA 兌換 RUB
₽0.039601053
|1 XETA 兌換 INR
₹0.0434303289
|1 XETA 兌換 IDR
Rp8.2490150736
|1 XETA 兌換 KRW
₩0.6892998534
|1 XETA 兌換 PHP
₱0.0286063515
|1 XETA 兌換 EGP
￡E.0.0252198828
|1 XETA 兌換 BRL
R$0.0027524493
|1 XETA 兌換 CAD
C$0.0006793065
|1 XETA 兌換 BDT
৳0.0615099456
|1 XETA 兌換 NGN
₦0.7777254321
|1 XETA 兌換 UAH
₴0.0208974807
|1 XETA 兌換 VES
Bs0.05132538
|1 XETA 兌換 PKR
Rs0.142503408
|1 XETA 兌換 KZT
₸0.2579100345
|1 XETA 兌換 THB
฿0.0163738026
|1 XETA 兌換 TWD
NT$0.0148793283
|1 XETA 兌換 AED
د.إ0.0018467073
|1 XETA 兌換 CHF
Fr0.0004075839
|1 XETA 兌換 HKD
HK$0.0039450096
|1 XETA 兌換 MAD
.د.م0.004579029
|1 XETA 兌換 MXN
$0.0095253867