XAICASH 今日價格

XAICASH (XAIC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,62%。目前 XAIC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XAIC。

XAICASH 目前市值在 $ 9.885,23 排名第 #-，流通供應量為 999,97M XAIC。過去 24 小時內，XAIC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XAIC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1,55%。過去一天，總交易量達到 --。

XAICASH（XAIC）市場資訊

市值 $ 9,89K$ 9,89K $ 9,89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9,89K$ 9,89K $ 9,89K 流通量 999,97M 999,97M 999,97M 總供應量 999.971.130,10122 999.971.130,10122 999.971.130,10122

XAICASH 的目前市值為 $ 9,89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XAIC 的流通量為 999,97M，總供應量是 999971130.10122，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9,89K。