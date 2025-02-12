XActRewards 圖標

XActRewards 價格 (XACT)

USD

XActRewards (XACT) 實時價格圖表

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+1.90%(1D)

今天 XActRewards (XACT) 的價格

今天 XActRewards (XACT) 的實時價格爲 0.00314008 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XACT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XActRewards 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.80K USD
- XActRewards 當天價格變化爲 +1.93%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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XActRewards (XACT) 價格表現 USD

今天內，XActRewards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，XActRewards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000742999
在過去60天內，XActRewards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019667759
在過去90天內，XActRewards 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006758701795491958

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.93%
30天$ +0.0000742999+2.37%
60天$ -0.0019667759-62.63%
90天$ -0.006758701795491958-68.27%

XActRewards (XACT) 價格分析

XActRewards 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0030299
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$ 0.332876
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+2.21%

+1.93%

+1.15%

XActRewards (XACT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 4.80K
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什麼是XActRewards (XACT)

XActRewards platform, utilizing the cutting edge technology, offers XAct tokens, a digital asset that can be used for participating in the loyalty rewards program which aims to transform the way businesses and customers interact. XActRewards is a game-changer for the rewards and incentives industry. By combining the security and decentralization of blockchain technology with traditional cashback systems, XActRewards offers a solution that is both innovative and practical, setting a new standard for the future of rewards and incentives

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XActRewards (XACT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 XActRewards (XACT) 的其他問題

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XACT 兌換爲當地貨幣

1 XACT 兌換 AUD
A$0.0049613264
1 XACT 兌換 GBP
0.002512064
1 XACT 兌換 EUR
0.0030144768
1 XACT 兌換 USD
$0.00314008
1 XACT 兌換 MYR
RM0.0140047568
1 XACT 兌換 TRY
0.1131370824
1 XACT 兌換 JPY
¥0.4785167912
1 XACT 兌換 RUB
0.3010080688
1 XACT 兌換 INR
0.2724961424
1 XACT 兌換 IDR
Rp51.4767130752
1 XACT 兌換 PHP
0.1825642512
1 XACT 兌換 EGP
￡E.0.158417036
1 XACT 兌換 BRL
R$0.0180868608
1 XACT 兌換 CAD
C$0.0044903144
1 XACT 兌換 BDT
0.3813941168
1 XACT 兌換 NGN
4.7218953
1 XACT 兌換 UAH
0.1309099352
1 XACT 兌換 VES
Bs0.1884048
1 XACT 兌換 PKR
Rs0.8761137208
1 XACT 兌換 KZT
1.5891002856
1 XACT 兌換 THB
฿0.1070453272
1 XACT 兌換 TWD
NT$0.1031202272
1 XACT 兌換 CHF
Fr0.0028574728
1 XACT 兌換 HKD
HK$0.0244612232
1 XACT 兌換 MAD
.د.م0.0315264032