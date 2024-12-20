今天 X8X (X8X) 的價格

今天 X8X (X8X) 的實時價格爲 0.00146145 USD。目前其市值爲 $ 112.63K USD。X8X 兌換 USD 的價格爲實時更新。

X8X 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 667.64 USD

- X8X 當天價格變化爲 -12.68%

- 其循環供應量爲 77.59M USD

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