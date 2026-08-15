x4Pay 今日價格

x4Pay (X4PAY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 X4PAY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 X4PAY。

x4Pay 目前市值在 $ 13,506.29 排名第 #-，流通供應量為 999.38M X4PAY。過去 24 小時內，X4PAY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00329667，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，X4PAY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -17.18%。過去一天，總交易量達到 --。

x4Pay（X4PAY）市場資訊

市值 $ 13.51K$ 13.51K $ 13.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.51K$ 13.51K $ 13.51K 流通量 999.38M 999.38M 999.38M 總供應量 999,381,695.349785 999,381,695.349785 999,381,695.349785

x4Pay 的目前市值為 $ 13.51K, 它過去 24 小時的交易量為 --。X4PAY 的流通量為 999.38M，總供應量是 999381695.349785，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.51K。