x402jobs 今日價格

x402jobs (JOBS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.74%。目前 JOBS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JOBS。

x402jobs 目前市值在 $ 15,530.98 排名第 #-，流通供應量為 999.98M JOBS。過去 24 小時內，JOBS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00372834，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JOBS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.19%。過去一天，總交易量達到 --。

x402jobs（JOBS）市場資訊

市值 $ 15.53K$ 15.53K $ 15.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.53K$ 15.53K $ 15.53K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,981,021.796168 999,981,021.796168 999,981,021.796168

x402jobs 的目前市值為 $ 15.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JOBS 的流通量為 999.98M，總供應量是 999981021.796168，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.53K。